‘Kılıçdaroğlu bizim sayemizde yürüyor’

15 Temmuz gecesi
babasıyla birlikte meydanlara çıkan Ömer Dondurma
(15) genç yaşta gazi olmanın gururunu yaşıyor. Darbe girişimi sırasında babası Çetin Dondurma ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önüne giden Ömer'e kurşun isabet etti. Ancak cebindeki telefonu sayesinden ölümden döndü.
GAZİLİK BÜYÜK GURUR
"O gece vatanım için, bayrağım için sokağa çıktım" diyen Ömer, vurulduktan sonra hayatımda çok şeyin değiştiğini anlatıyor. Genç gazi, "Okumayı düşünmüyordum. Ama artık okumaya karar verdim, asker olacağım. Bu vatanı hainlere bırakmayacağım. PKK ve FETÖ'yü bitirmek için her şeyi yapacağım. Genç yaşta gazi olmak gurur benim için. Vatan için vuruldum diyebilmek çok güzel bir duygu" diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' söylemine de tepki gösteren gazi Ömer Dondurma, "Böyle bir saçmalık olamaz. O gece meydanlara inen herkes bu vatanı ve milleti sevdiği için dışarı çıktı. Buna nasıl anlaşma yaptılar diyebilirler. Kılıçdaroğlu bugün siyaset yapabiliyorsa, Ankara'dan buraya rahat bir şekilde yürüyebiliyorsa, o gece sokaklarda, meydanlara demokrasiyi savunan halk sayesinde" diye konuşuyor.