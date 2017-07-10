Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

Yazın son günlerine denk gelen Kurban Bayramı tarihini vatandaşlar yoğun bir şekilde merak ediyor. Vatandaşlar, arefe gününün tam gün tatil edilmesi halinde toplamda 6 gün tatil yapılmış olacak. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama olmasa da, arefe gününün tam gün tatil olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramının sona ermesiyle tatil planı yapanlar Kurban Bayramını beklemeye başladı. Daha 2 aylık bir süre olmasına rağmen şimdiden planlar yapılmaya başladı.

Vatandaşlar, arefe gününün tam gün tatil edilmesi halinde toplamda 6 gün tatil yapılmış olacak. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama olmasa da, arefe gününün tam gün tatil olması bekleniyor.

30 Ağustos 2017 - Zafer Bayramı (resmi tatil)

31 Ağustos 2017 - Kurban Bayramı arefesi (yarım gün tatil)

1 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 1. gün (resmi tatil)

2 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 2. gün (resmi tatil)

3 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 3. gün (resmi tatil)

4 Eylül 2017 - Kurban Bayramı 4. gün (resmi tatil)

İSLAMİ KOŞULLARDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Kesilecek hayvan acı çekmemeli ve hayvana eziyet olabilecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yaşlarını doldurmamış, kesimine uygun olmayan hayvanlar kesilmemelidir.

Hayvanın ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sola yatırılmalıdır.

Kıbleye karşı durularak tekbir ve tehlil getirilmelidir.

Tekbir ve tehlil'in ardından Bismillahi Allahu Ekber denilerek hayvanın boğazına keskin bıçak vurulmalı ve herhangi bir şekilde eziyet etmeden hayvan kesilmelidir.

Hayvan tamamen ölmeden kafa veya ayaklarını koparmak, derisini yüzmeye kalkmak ya da hayvana eziyet etmek mekruhtur.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikİnci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Burdan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur.

TATİL GÜNÜ 6'YA ÇIKABİLİR

Kurban Bayramı ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de tatil uzatma ve birleştirme kararı konusu. Bu sene uzun soluklu olmasa da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması ve arife gününün tam gün ilan edilebilmesi, bu konuyu gündeme taşındı. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresinin 6 güne çıkma ihtimali var. Bu gelişmeler göz önünde bulundurulursa toplam tatil süresi 6 güne çıkabilir.