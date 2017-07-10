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Son dakika: Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitesine FETÖ operasyonu!

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 10.7.2017 10:29 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 10:35
Son dakika: Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitesine FETÖ operasyonu!

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Boğaziçi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne operasyon yapıldı. Aralarında Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Koray Çalışkan’ın da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı. Çalışkan’ın FETÖ imamıyla yoğun irtibatı tespit edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Boğaziçi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne operasyon yapıldı.

KORAY ÇALIŞKAN DA GÖZALTINDA

Boğaziçi'nden 1 Profesör ve Doçentin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Koray Çalışkan'ın geçen sene hayatını kaybeden FETÖ imamı Cemal Uşşak'la yoğun biçimde irtibatlı olduğu tespit edildi. Medeniyet Üniversitesi'nden 19'u Tıp Fakültesi profesörü olmak üzere 64 şüpheli hakkında Fethullahçı Terör Örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

2 Üniversitede FETÖ operasyonu

Şüphelilerin çoğunun ByLock kullanıcısı olduğu, FETÖ imamlarıyla örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitesine FETÖ operasyonu

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Son dakika: Boğaziçi ve Medeniyet Üniversitesine FETÖ operasyonu!
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