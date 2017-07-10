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kırsalına düştü

AA

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Giriş Tarihi: 10.7.2017 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 11:34
Yayladağı kırsalına top mermisi düştü

Can veya mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası hudut birlikleri, merminin atıldığı belirlenen Esed rejiminin kontrolündeki bölgeye misliyle karşılık verdi.

Hatay'ın ilçesindeki Topraktutan Hudut Karakolu yakınlarındaki kırsal alana düştü.

Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Topraktutan Hudut Karakolu'nun yakınlarına, Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki bölgeden atıldığı belirlenen top mermisi isabet etti.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, hudut birlikleri merminin atıldığı bölgeye misliyle ateşle karşılık verdi.

Türkiye'nin en güneyindeki askeri birlik olan Topraktutan Hudut Karakolu, sınıra yaklaşık bir kilometre mesafede bulunuyor.

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Yayladağı kırsalına top mermisi düştü
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