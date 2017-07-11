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Almanlar'dan 15 Temmuz için karalama belgeseli

Giriş Tarihi: 11.7.2017 15:29 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 15:37
Almanlar'dan 15 Temmuz için karalama belgeseli

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Mithat Sancar, Alman kanalının 15 temmuz belgeselinde yer aldı.

15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle Alman birinci kanalı ARD'de‚ "Tankların Harekete Geçtiği Gece, Erdoğan ve Başarısız Darbe Girişimi" başlığıyla bir belgesel yayımlandı. Belgeselde, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 1980 askeri darbesinden sonra FETÖ'nün örgütlendiğini söyledi ve AK Parti'yi suçladı.

"KONTROLLÜ DARBE" VURGUSU

HDP Milletvekili Mithat Sancar da, Türkiye'de "kontrollü darbe" yapıldı vurgusu yaparken "Hükümet başta muhalifleri yok ederek, bunu en iyi şekilde kendisine göre kullandı." dedi.

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Almanlar'dan 15 Temmuz için karalama belgeseli
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