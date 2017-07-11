'Analizi Harbiyeli'ye 4 kez müebbet hapis cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen eski Albay Ömer Kulaç, 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Jandarma Kurmay Albay Kulaç'ın "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenmişti.

FETÖ'cü hain eski kurmay albay Ömer Kulaç, sahibi olduğu belirlenen "Analizharbi" adlı twitter hesabından, 15 Temmuz sabahında "darbe girişimine yönelik" yapılan paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç'ın ismi, sıkıyönetim komutanı olarak darbecilerin listesinde yer alıyordu. Ömer Kulaç aracıyla Nevşehir'e kaçarken polis tarafından fark edilmiş, polisin dur ihtarına uymayarak çatışmaya girmiş ve yakalanmıştı.

KUMPAS AİLESİ, 3 KARDEŞ DE FETÖ'CÜ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ikmal Daire Başkanı Tuğamiral Hasan Kulaç ve Yargıtay15. Hukuk Dairesi Üyesi Hüseyin Kulaç Ankara'da, Jandarma Kurmay Albay Ömer Kulaç Nevşehir'de yakalanarak tutuklanmıştı.

FETÖ'nün Kodları- Ömer Kulaç

15 TEMMUZ DARBESİ'NİN İHANET BELGELERİ