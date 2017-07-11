Kütahya'da trafik kazasında bir asker şehit oldu

Alınan bilgiye göre, devriye gezen Değirmenözü Jandarma Karakolu askerlerinin bulunduğu Çınar Taş (22) yönetimindeki kamyonet, merkeze bağlı Değirmenözü köyü yakınında karşı yönden gelen Mevlüt Gündoğan'ın kullandığı 43 RY 062 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, jandarma aracının sürücüsü Taş, olay yerinde şehit oldu.

Askerler Ramazan Çakmak, Faruk Akcan ve Sebahattin Mete ile diğer kamyonette bulunan sürücü Mevlüt Gündoğan, Satı Gündoğan, Buse ve Buğlem Demirel yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri gönderildi.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur da olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

Şehit jandarma erin cesedi Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.