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Okan Müderrisoğlu: Enerjide sessiz devrim

Giriş Tarihi: 11.7.2017 09:49
Okan Müderrisoğlu: Enerjide sessiz devrim

Okan Müderrisoğlu bugünkü yazısında Türkiye'nin en sıkıntılı durumlarda dahi sorunlara pratik ve etkili çözümler geliştirdiğini ancak dönem dönem zamanlama ve netice sıkıntısı yaşadığını belirtirken Enerji konusundaki gelişmelerin de es geçilemeyecek nitelikte büyük adımlar içerdiğinin altını çizdi. İşte yazısından öne çıkanlar;

(...)

Özetle... Türkiye, temel problemlerinin farkında olan, her biri için çözümler geliştirmiş ancak zamanlama veya netice sancısı yaşayan bir ülke görünümünde.

Bütün bu tespit ve değerlendirmeler içinde "enerji" faslına ayrı bir başlık açmak durumundayız. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi ve refah artışı "enerji arz güvenliğine", "yerli ve yenilenebilir enerjiye", "kaynak çeşitlendirmesine", "depolama kapasitesine" ve "küresel projelerde yer alma becerisine" bağlı. Sadece transit ülke olmak değil, petrol ve doğalgaz üretebilmek, üretim sahalarından pay alabilmektir marifet. İşte Türkiye, yukarıdaki başlıkların hepsinde, geleceği esas alan, Milli Enerji Strateji Belgesi'ne bağlanan tarihi adımlar attı. Dünya Petrol Kongresi'ne İstanbul'un ev sahipliği yapmasını bir de bu gözle görmek gerek. Enerji Bakanı Berat Albayrak, haleflerinin "sessiz devrim" olarak izleyeceği bir çığır açtı.

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Okan Müderrisoğlu: Enerjide sessiz devrim
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