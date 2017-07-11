Okan Müderrisoğlu: Enerjide sessiz devrim

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Özetle... Türkiye, temel problemlerinin farkında olan, her biri için çözümler geliştirmiş ancak zamanlama veya netice sancısı yaşayan bir ülke görünümünde.

Bütün bu tespit ve değerlendirmeler içinde "enerji" faslına ayrı bir başlık açmak durumundayız. Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi ve refah artışı "enerji arz güvenliğine", "yerli ve yenilenebilir enerjiye", "kaynak çeşitlendirmesine", "depolama kapasitesine" ve "küresel projelerde yer alma becerisine" bağlı. Sadece transit ülke olmak değil, petrol ve doğalgaz üretebilmek, üretim sahalarından pay alabilmektir marifet. İşte Türkiye, yukarıdaki başlıkların hepsinde, geleceği esas alan, Milli Enerji Strateji Belgesi'ne bağlanan tarihi adımlar attı. Dünya Petrol Kongresi'ne İstanbul'un ev sahipliği yapmasını bir de bu gözle görmek gerek. Enerji Bakanı Berat Albayrak, haleflerinin "sessiz devrim" olarak izleyeceği bir çığır açtı.

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