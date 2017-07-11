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Son dakika: ABD'den şaşırtan Katar açıklaması

Giriş Tarihi: 11.7.2017 14:58 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 15:11
Son dakika: ABD'den şaşırtan Katar açıklaması

Türkiye'nin ardından Katar'a geçen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'ın Arap komşularıyla yaşadığı krizdeki tutumunu ‘makul' bulduğunu söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Bence Katar, tutumları konusunda son derece net. Ve bence bunlar çok makul" diye konuştu. ABD daha önce yaptığı açıklamalarda Körfez ülkelerinin kararını desteklediklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın da Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını ifade etti.

Yeni açıklamayla bakanlık, Tillerson'ın Körfez ülkelerindeki diplomasi trafiğine Doha'nın yanı sıra Riyad'ı eklediğini duyurmuş oldu.

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Son dakika: ABD'den şaşırtan Katar açıklaması
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