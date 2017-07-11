Son dakika: ABD'den şaşırtan Katar açıklaması

Katar'ın başkenti Doha'da gazetecilere açıklama yapan Tillerson, "Bence Katar, tutumları konusunda son derece net. Ve bence bunlar çok makul" diye konuştu. ABD daha önce yaptığı açıklamalarda Körfez ülkelerinin kararını desteklediklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Tillerson'ın üst düzey yetkililerle görüşmek üzere yarın da Suudi Arabistan'a seyahat etmeyi planladığını ifade etti.

Yeni açıklamayla bakanlık, Tillerson'ın Körfez ülkelerindeki diplomasi trafiğine Doha'nın yanı sıra Riyad'ı eklediğini duyurmuş oldu.