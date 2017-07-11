Cezaevindeki Demirtaş'a kötü haber! Yok dediği belge ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "terör" suçundan cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yaptığı "terörist" nitelemesine, Demirtaş'tan yazılı cevap geldi. Demirtaş, "6-7 Ekim Kobani olaylarında, halkı sokağı yakıp, yıkmaya çağırdığıma dair tek bir delil bulamadılar. Böyle bir delil varsa savcılara teslim edin" diyerek kendisini aklama gayretine girdi.

'HALKIMIZA ACİL ÇAĞRI'

Demirtaş'ın "yok" dediği o delil ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasına da konu olan ve 6-7 Ekim olaylarında teröristlerce katledilen Yasin Börü davasının gerekçeli kararına da giren MYK açıklaması "Halklarımıza Acil Çağrı" başlığıyla duyuruldu. Açıklamanın, MYK adına yapıldığının altı özellikle çizildi. Kamuoyu ile paylaşılan metinde "Kobane'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere, halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

SOKAK ÇAĞRISININ SLOGANIYDI... "HER YER KOBANİ'DİR"

MYK sonrası yapılan daha geniş kapsamlı geniş açıklamada da "7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bütün uluslararası kurumlar, demokratik kitle örgütleri, kadın ve gençlik örgütleri, demokratik güçler Kobani'de yaşanan vahşete karşı harekete geçmelidir. Bundan böyle her yer Kobani'dir. Kobani'deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz" denildi. (Akşam)