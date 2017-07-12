12 Temmuz 2017 altın fiyatları... Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları belli oldu. Birikimlerini altın yoluyla değerlendiren vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 12 Temmuz 2017 altın fiyatları...

12 TEMMUZ 2017 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları belli oldu. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da gram altın 141,63 liradan alınırken, 141,68 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 226,60 liradan alınırken 231,65 liradan satılıyor. Yarım altın da 451,79'dan alınırken 463,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 940 liradan alınıp 950 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 906,41 liradan alınırken 923,75 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.