15 Temmuz gazisine duygulandıran sürpriz

Giresun Valiliği ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal adına yaptırılan piknik alanı ve çeşme, Avluca köyünde düzenlenen törenle açıldı. Törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile kurum amirleri katıldı.

'15 TEMMUZ: YÜZYILIN İHANETİ - YÜZYILIN ZAFERİ'

Törende konuşan Vali Sarıfakıoğulları, "Vatanı, milleti, bayrağı için millet iradesini hakim kılma adına, yüzde 52 oyla iş başına gelmiş Cumhurbaşkanına sahip çıkma adına sokağa çıkan ve bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İŞTE 15 TEMMUZ ZAFER ANITI

Sabri Ünal gibi gazilere şükran duygularını ifade etmek üzere devleti temsilen açılışa katıldığını belirten Sarıfakıoğlulları, "Allah ondan, onun annesinden, babasından, ona emek harcayan bütün yakınlarından razı olsun. Sağolsunlar var olsunlar, onların yapmış olduğu şeyler sayesinde biz burada özgürce nefes alabiliyoruz. Biz burada kendi irademizi ifade edebiliyoruz. Hepsine minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Gazi Sabri Ünal ise, "Birçok arkadaşımız gazi oldu. Giresunlu gazi olanlardan birisi de benim. 15 Temmuz'da sokaklara çıktığımızdan dolayı gururluyuz. Bu yıl 15 Temmuz'da yine birçok gazi arkadaşla birlikte köprüde olacağız ve meydanları boş bırakmayacağız" şeklinde konuştu.