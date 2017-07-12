15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz mi olacak? İşte 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak mı sorusunun yanıtı...

Ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak adına, halkımızın elinden hürriyetini, demokrasisini almaya yönelik gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının yıl dönümüne yaklaşmaktayız. 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz olacak mı; işte bu sorunun yanıtı...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 15 Temmuz saat 06.00'dan 17 Temmuz saat 06.00'ya kadar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Ankara'da EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, halkın anma etkinliklerine rahat katılım sağlayabilmeleri için ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisinden alınan karar çerçevesinde, 15 Temmuz öğle 12.00'den, 16 Temmuz saat 12.00'ye kadar EGO otobüsleri, metro ve Ankaray, 24 saat boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

Karar doğrultusunda, talepte bulunan sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz otobüs tahsis edilecek.