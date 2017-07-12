Türkiye'nin en iyi haber sitesi

' , 'e verdiği sözü tutuyor'

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 22:41 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 01:44
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor'

Balıkesir'de açılan '''' resim sergisinde konuşan Arşivler Direktörü Prof. Dr. Jerkoviç, " , 'e verdiği sözü tutuyor'' dedi.

Arşivler Direktörü Prof. Dr. , Recep Tayyip 'ın merhum 'e Bosna Hersek'i koruyacağına dair verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

nın 22. yılı nedeniyle Balıkesir'de gerçekleştirilen '''' adlı Bosna Hersek Federasyonu Arşiv Resim Sergisinin açılış törenine katılan Jerkoviç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aliya İzzetbegoviç'i son zamanlarında tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini anımsattı.

İzzetbegoviç'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine bir söz vermesini istediğini anlatan Jerkoviç, "İzzetbegoviç, Erdoğan'a 'Bosna'yı koru. Bosna küçük ama güzel insanların ülkesidir' demiş ve bunun için söz vermesini istemişti. Bugünkü etkinlikler Erdoğan'ın verdiği sözü tuttuğunun bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor." dedi.

Jerkoviç, Balıkesir Devrim Erbil'in Çağdaş Sanat Müzesi'nde açılan sergiye de vatandaşları davet etti.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'e verdiği sözü tutuyor'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz