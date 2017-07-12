Dolar ne kadar? 12 Temmuz 2017 dolar döviz fiyatları...

İşte 12 Temmuz dolar (döviz) fiyatları...

Giderek daha fazla sayıda gelişmiş ekonomide faizlerin yükseleceği beklentisiyle gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen ve dolar/TL'yi bir haftada 3,50'li seviyelerden 3,60'ın üzerine taşıyan satış baskısı ABD kaynaklı siyasi haber akışıyla zayıfladı.

Dün gün içinde 3,64'ü aşan dolar bankalararası piyasada dolar bugün 3,60'ın altını gördü. Euro 4,12 civarında hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,6400 seviyesinin direnç, 3,6000'ın ise destek olarak önce çıktığını belirtiyor.

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlunun geçen yılki seçimlerde Rusya'dan yardıma açık olduğuna işaret eden yazışmaların ardından Asya piyasalarında euro karşısında 14 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Doların belli başlı altı para biriminden oluşan sepet karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi önceki hafta gördüğü dokuz ayın en düşük seviyesi olan 95.470'in üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Piyasalar Fed Başkanı Janet Yellen'in bugün saat 17.00'de Kongre'ye yapacağı açıklamaları bekliyor.

Yatırımcılar Fed'in bilançosunu azaltmaya ne zaman başlayacağı konusunda ipuçlarına bakacak.