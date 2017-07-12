FETÖ'cülerin okul komutanı generali derdest etme oyunu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulu'nda (KHO) yaşanan eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Darbe teşebbüsü sırasında Kara Harp Okulu'nda meydana gelen olayların anlatıldığı iddianamede, TRT'yi ele geçirip sıkıyönetim bildirisini okuttuğu belirlenen eski Kurmay Yarbay Ümit Gencer'in, taburundaki subaylara, "18 Temmuz 2016 günü atış yaptıracağını" ifade ederek, 15 Temmuz 2016 günü 2 bin 250 adet 5,56 milimetre fişek alarak çalışma odasında muhafaza ettiği tespit edildi.

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Gencer'in, bunun için 2. Öğrenci Taburu ikmal astsubayına "mühimmat temin edilmesi için" yazılı emir verdiği, darbe girişimi günü mühimmatı aldırttığı belirlendi.

Darbecilerin, komutanlıkta, darbe gecesi, eylemlerine engel olabilecek tüm personelin çeşitli gerekçelerle okuldan ayrılmalarını sağladığı da aktarıldı.

Tabur komutanlığına yeni atanan Kurmay Binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in de saat 21.12'de tüm bölük ve takım komutanlarını WhatsApp mesajı ile mesaiye çağırdığı ortaya çıktı.

Eçik'in makamındayken Tabur Nöbetçi Subayı Topçu Üsteğmen Hakan Olga'ya, "bütünleme sınavları maksadıyla okulda kalan harbiyelileri ivedi olarak içtimaya almasını ve silahların bulunduğu malzemeliği açmasını" emrettiği de belirlendi.

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Hasan Hüseyin Eçik'in, bizzat tabur iç bahçesinde toplanan harbiyelilerden rastgele seçtiği 20'sine silah dağıtımı yaptığı, müteakiben Ümit Gencer tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde ikmal kanalından tedarik edilen ve karteks dolabında muhafaza edilen toplam 2 bin 250 mermiden bir kısmını bu harbiyelilere dağıttığı aktarıldı.

-"MUTLAKA GELMENİZ GEREKLİ"

İddianamede, olay günü öğrenci alım faaliyetleri için teşkil edilen "Kesin Karar Kurulu"na başkanlık eden Okul Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün nasıl derdest edildiği de anlatıldı.

Buna göre, kurulun çalışmalarını 20.30 sularında tamamlamasının ardından, okul karargahına dönen Çetingöz'ün yanına saat 21.30 sularında gelen şüpheli İlhami Polat, Çetingöz'e, "Ani Müdahale Kuvveti'nde olaylar oldu. Asmalar masmalar gibi olaylar yaşandı. Gelmeniz lazım" dedi.

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Komutanın, "Ne oldu, ölen kalan mı var?" sorusuna, "Ölen yok ama durum çok kötü. Mutlaka gelmeniz gerekli" yanıtını veren Polat ve diğer şüpheli Sıçrar, Komutan Çetingöz ile AMK'nin bulunduğu odaya gitti.

Odaya girilmesinin ardından daha önceden burada gizlenen personel ile Çetingöz'ün üzerine aniden saldıran darbeciler, komutanı rehin aldı. Bu sırada İlhami Polat, "Siz siyasilerle iş birliği yapıyorsunuz. Biz Atatürkçü subaylarız. Yönetime el koyduk. İşte şimdi uçaklar havada" şeklinde sözler sarf etti.

Okul Komutanı Çetingöz'ün, kendisini rehin alanların FETÖ ile doğrudan bağlantılı olduklarını ve bir kalkışma içerisine girdiklerini anladığı, Okul Komutanı olarak emirlerine uyulmasını istediği ve "Sizin baş imamınız kim, onu söyleyin" şeklinde kızgınlık ifade eden sözler söylediği de iddianamede yer aldı.

Okul Komutanı, emir astsubayı ile aynı odada, iki silahlı nöbetçi oda içinde, biri dışarıda, kapı önünde olacak şekilde 16 Temmuz 2016 saat 10.30'a kadar alıkonuldu.