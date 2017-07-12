Hani’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit verildi

Seyit Bedrettin Camisi'nde düzenlenen etkinliğe Hani Belediye Başkan Vekili ve aynı zamanda ilçe kaymakamı olan Şaban Arda Yazıcı, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için duaların okunmasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Başkan Yazıcı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da darbecilere karşı direnerek yaralanan gazi Mehmet Yaşar'ın ailesini ziyaret etti. Burada konuşan Başkan Yazıcı;

"15 Temmuz'da sokağa çıkarak büyük bir demokrasi destanı yazan vatandaşlarımız, dünyaya eşsiz bir demokrasi dersi verdi. Bu hain girişimi ve arkasındaki her türlü oluşumu lanetliyoruz. Milletimizin ortaya koyduğu bu birliktelik ruhunun daha da güçlü bir şekilde devam edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. 15 Temmuz milletimizin birliğini ve beraberliğinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha dosta düşmana göstermiştir. Bu vesileyle, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum" dedi.