Kahramanlarımız

BUGÜN NELER OLDU

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında 81 ilde etkinlikler düzenleniyor. Şehitlikler ziyaret ediliyor, mevlitler okunuyor, yurt genelinde nöbetler tutuluyor.Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Niğde'de 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde büyük paya sahip olan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarı başındaki anma programına katıldı. Halisdemir ailesinin evini de ziyaret eden Elvan, "Bir zamanlar şanlı Türk bayrağını surlara diken ve şehit olan Ulubatlı Hasan neyse Ömer Halisdemir de bu ülke için odur" dedi.Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'da 15 Temmuz şehidinin mezarını ve ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı. Gaziantep'te şehitliği ziyaret eden BaşbakanYardımcısı Mehmet Şimşek, "Burada yatan şehitlerimiz 80 milyonun evlatları. Tüm şehitler için hepimizin kalbi bir atıyor, beraberiz, asla unutmadık ve unutmayacağız" diye konuştu. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in kabri başında dualar edildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Yozgat'taki törene katıldı.Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Ankara Gölbaşı'nda yapılan hava saldırısında şehit olan Adanalı ikiz polisler Ahmet ve Mehmet Oruç ile şehit polis Yunus Uğur, Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'yi kabri başında ziyaret edip, dualar okudu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldığı Kayseri'deki şehitlik ziyaretlerinde "Bunların bir daha vücut bulmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" diye konuştu.Kayseri'de şehidin oğlunun çizdiği bu resim Mehmet Özhaseki'yi duygulandırdı.Ankara Etimesgut'taki Elvanköy Mezarlığı'ndaki şehitliğe gelen vatandaşlar ve şehit yakınları 15 Temmuz darbe girişimine karşı ve terörle mücadele sırasında hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar etti, Kuran-ı Kerim okudu. Şehitliği ziyaret eden Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bütün düşmanların gözü bu topraklarda. PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerini de, onlara destek veren tüm ülkeleri de Allah kahretsin" dedi.Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığı şehitler için Kürtçe, Türkçe ve Arapça mevlit okuttu. Şırnak ile Tunceli'de ve Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de de mevlitler okundu. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 15 Temmuz'da 15 zirveye tırmanış düzenleyecek. Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) de bu kapsamda Düldül Dağı'na '15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı' gerçekleştirecek.SABAH