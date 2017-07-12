Onlar en güzel yerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Başbakan Binali Yıldırım
dün demokrasi şehitlerini andı. Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret eden Erdoğan, şehit yakınlarının acılarını paylaştı. 15 Temmuz şehidi Adil Büyükcengiz'in eşi Aysel Büyükcengiz, Erdoğan'ın kendisine "Şehitlerimiz en güzel yerdeler" dediğini aktardı. Ziyaretler nedeniyle Edirnekapı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Vatandaşlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
BAŞBAKAN YILDIRIM KARŞILADI
Devletin zirvesi, İstanbul'daki demokrasi şehitlerini anmak için dün Edirnekapı'daydı. 15 Temmuz Şehitliği'ne ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı. Yıldırım daha sonra şehitlik girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Karşılamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe geçti. Mezarlıkta şehitler için Kuran okundu. Şehit yakınlarının acılarını paylaşan Erdoğan şehitler için mezarları başında dua etti, şehit yakınlarının hatrını sordu.
'TEDAVİ DURUMUMU SORDU'
15 Temmuz şehidi Adil Büyükcengiz'in eşi Aysel Büyükcengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini şöyle aktardı: "15 Temmuz sonrası kendisiyle görüşmeyi çok istiyordum. Çocuklarımın eğitim durumundan, eşimin şehit olmadan önceki iş durumlarından ve kendimden bahsettim. İlgiyle dinleyip, yardımcı olacağını söyledi. Eşim için 'Şehitlerimiz en güzel yerdeler' dedi. Kendisini evimde de ağırlamak istediğimi söyleyince gelmeye çalışacağını söyledi." Eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu şehit düşen kendisi de gazi olan Vahide Şefkatlioğlu da "Tedavi durumumu sordu. İyi gittiğini söyledim. Oğlum evleniyor, düğününden haberi vardı. 'Nikâh şahidimiz olur musun?' diye sorduğumda, o gün uygun olursa nikah şahidimiz olacağını söyledi. Kızımın okul durumunu sordu. Hiç kimseyi unutmayan bir insan. Allah başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da şehit düşen polis memurları Bayram Bozdoğan ve Hayrettin Mennan ile Bitlis ve Hakkari'de şehit olan askerler Halil Ateş, Recep İnce ve Harun Arvas'ın ailelerine telgraf göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Erdoğan Karacaahmet'te de şehit yakınlarıyla sohbet etti.