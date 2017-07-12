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Son dakika... PKK'nın suikast timi yakalandı!

Giriş Tarihi: 12.7.2017 15:11 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 15:11

Son dakika... Diyarbakır'da yakalanan 3 PKK'lı teröristin hedefinde kayyumlar vardı

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Son dakika... PKK'nın suikast timi yakalandı!
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