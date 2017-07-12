Son dakika: İç tüzük teklifi alt komisyona sevk edildi

AK Parti ve MHP'nin ortak imza ile hazırladığı Anayasa değişikliğiyle uyumlu 18 maddelik içtüzük değişikliği teklifi görüşmeleri TBMM Anayasa Komisyonunda başladı ve İçtüzük teklifinin alt komisyona gönderilmesine karar verildi. Görüşmeler 14 Temmuz Cuma günü yapılacak.





DEĞİŞİKLİĞİN AYRINTILARI



Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli kâtip üyeler koyu renk elbise giyecekleri kaydedilerek, Genel Kurul salonunda bulunan milletvekilleri, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyer ve kravat takar, kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecekleri belirtildi.

Yoklama istemi Başkan birleşimi açarken tereddüde düşerse yoklama yapacağı kaydedildi. Görüşmeye tabi tezkerelerin oylanması ile kanunların maddelerine geçilmesinin ve tümünün oylanması esnasında, işaretle oylamaya geçilirken en az yirmi milletvekilinin ayağa kalkmak veya önerge vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebileceği ifade edildi.

Usul tartışmalarında ise üçer dakika süre ile en çok ikişer kişi konuşabileceği aktarıldı.

Milletvekillerinin TBMM'ye silahla girmesinin, Genel Kurul çalışma düzenini ve huzurunu bozucu döviz, pankart ve benzeri materyali getirmelerinin ve kullanmalarının önüne geçiliyor.

MİLLETVEKİLLERİNE PARA CEZASI GETİRİLİYOR



Disiplin cezalarında savunma, özür dileme, kesinti ve kınama cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte biri, Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezasına çarptırılan milletvekilinin bir aylık ödenek ve yolluğunun üçte ikisi kesileceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve devlet büyüklerine hakarete ceza getiriliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...