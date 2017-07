15 Temmuz Destanı mesajları bu sayfada! - İşte en güzel resimli 15 Temmuz mesajları

EN GÜZEL RESİMLİ 15 TEMMUZ DESTANI MESAJLARI

Geçtiğimiz yıl FETÖ tarafından gerçekleşen menfur ve alçak darbe girişiminin ardından bir sene geçti. 15 Temmuz'da destan yazan milletimiz bu önemli ve anlamlı günün yaklaşması ilenı araştırmaya başladı. 81 ilde gerçekleşecek etkinliklerle anılacak olan bugün vesilesi ile en güzel resimli 15 Temmuz mesajları nı okuyucularımız için derledik. İşte Whatsapp, SMS veya sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz...

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.



15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!



Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Darbe girişimine izim vermeyen Türk milleti hep var olsun. 15 Temmuz Şehitleri unutulmasın.

15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye





VATAN İçin Yaşayıp Öldünüz; Siz Toprağa Değil, Kalplere Gömüldünüz. 15 Temmuz Şehitlerini yad Ediyoruz.

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez

Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da

En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…"

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkIarı karıştı toprağa. 249 baba daha ağIadı evIadına. Demokrasi şehitleri unutmayacak.



Başkomutan dedi: İnin meydana… Sahip çık Hakka, al bayrağa, aziz vatana. Milyonlar indi meydana, Türkün sesi titretti yeri göğü… Allah razı olsun bu vatan aşkı ile dolana… 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi) 15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA!



Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.







15 TEMMUZ İLE İLGİLİ SÖZLER



Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere bütün bu vatan için canını verenlere Allah rahmet eylesin.



Bu vatan çok ihanet ve hainler gördü ama bunun gibisini az gördü. Ama unuttukları Türk milleti hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.



Bu aziz millet darbeye karşı canını ortaya koyarak, tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.



Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz Demokrasi nöbetiniz kutlu olsun.



"Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır." Bütün vatan aşkı ile dolanların 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü kutlu olsun.



Besmele ile geldik Kelime-i Şahadet ile gideriz. Demokrasiye, milli iradeye darbe yapmaya kalkanlar darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti bunlara en büyük darbeyi vurmuştur. (Başbakan Binali Yıldırım)



Salalar ve kandiller o karanlık geceyi fazlasıyla aydınlattı. Yüreğim bomba ve silah sesleri ile kavrulsa da sala sesleri ile soğudu, feraha kavuştu. Şafak söktü, gün ışıdı. Gece güne kavuştu.



llah'ım sen milletimizi bayraksız, ezansız, vatansız bırakma. Hainlere bir an bile göz açtırma. Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun.



Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır. 15 Temmuz, aziz milletimizin Demokrasi ve Şehitleri Anma Bayramıdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim.



Vatan aşkı, aşkların en yücesi ve ölümsüzüdür. Kahraman milletimizin Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.



Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer. Vatan uğruna canını veren şehitler; siz toprağa değil, aziz Türkün kalbine emanet edildiniz. Ruhunuz şad olsun.



Türk'e ihanet edenler, 15 Temmuz gecesi şehadete giden Alilere, Ömerlere, Ayşelere isimsiz kahramanlara bakın hele! Ne diyor, Allah'ın Aslanı Ali…



Bana ihanet, kahpelik edeni affederim. Ama vatana, millete ihanet edeni asla affetmem.



15 Temmuz gecesi destan yazan millet, dedi ki… Allah Kerimdir. Önce vatan, sonra vatan… Her karışı Şehitlerin kanı ile sulanan bu topraklarda Allah'ın izni ile hiçbir zaman bayrak inmez ezan susmaz.



Senin gibi yiğit kahramanlar oldukça Astsubay Ömer Halis Demir… Mevzu vatansa işimiz kolay… Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)