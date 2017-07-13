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'da kutlamaları kana bulayacaklardı

AA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 19:10
15 Temmuz'da kutlamaları kana bulayacaklardı

'te terör örgütü 'a yönelik da 'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

'te terör örgütü 'a yönelik da 18 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'ın kentte olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi.

15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİNİ HEDEF ALACAKLARDI

darbe girişinin yıl dönümü etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları bilgisine ulaşan ekipler, sahte kimliklerle kentte bulunan şahısların adreslerine insansız hava aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyon düzenledi.

17'si Suriye, 1'i Irak vatandaşı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında kurusıkı tabanca, dürbün, sahte plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi

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15 Temmuz'da kutlamaları kana bulayacaklardı
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