Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye '15 Temmuz Anması' yanıtı!

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz sergisini gezdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

15 Temmuz anma törenlerine CHP'nin çağırılmadığı yönündeki ifadelere yanıt veren Yıldırım, 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması gerektiğine vurgu yaparak, "Meclis'te o gün yaşananlara kimse davet etmedi. Biz kendiliğimizden kalktık gittik. Aynı saatte, aynı yerde herkes toplansın diye ilan ediyoruz. Ana muhalefet partisinin alınganlık göstermesine lüzum yok. Biz de yazılı davet filan almadık. Bu Meclis Başkanlığı'mızın yaptığı bir organizasyondur. Yani istiklal mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele yediden yetmişe hepimizin en temel görevidir" diye konuştu.