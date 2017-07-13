Bir orgeneral FETÖ'yü ABD'li askerlere anlattı

"Kelepçelerimi, gözümdeki bandı açtırdı, ailemle konuşturmayı teklif etti. Öztürk odadan ayrılırken kapıda nöbetçi olduğu konusunda beni ikaz etmeyi unutmadı." Yıllarca mesai arkadaşlığı yaptığı Öztürk'ün FETÖ'cü darbenin en güçlü ismi olarak karşısına çıkışına şaşırtan Orgeneral Güler, şu sonucu ABD'lilerle paylaşıyordu:

"Bir generalin ne kadar uzun sürede yetiştiğini düşünün. Ama böyle insanlar bu kadar uzun sürecin sonunda bir gece ansızın gelen talimatla tamamen bir robota dönüşmüşlerdir." ABD'lilere FETÖ'nün klasik terör örgütlerine benzemediğini "terör yapılanmalarının beta versiyonu" olduğunu anlatan Orgeneral Güler, ordu içindeki FETÖ'cülerin PKK'yla ilişkisiyle ilgili de çarpıcı bir tespit yapıyordu:

"15 Temmuz'a kısa bir süre kala PKK'ya eylemsizlik talimatı verildiği, PKK eylemlerinde FETÖ'nün ordu içindeki elemanlarından istihbarat paylaşımı yapıldığı soruşturmalarımızda ortaya çıkan ve raporlara geçen gerçeklerdir." ."

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