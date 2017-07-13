Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Instagram hesabından paylaştığı anlamlı kare de binlerce beğeni topladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüde konuşma yapacağı sırada bir şehit çocuğunun yanına geldiği ve Cumhurbaşkanı'na sarıldığı fotoğraf günün en çok konuşulan kareleri arasına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbime, beni bu milletin evladı olarak dünyaya getirdiği için, bana bu millete hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsem azdır" diye yazarak o anlamlı fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı....