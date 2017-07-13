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Darbe emri Gülen'den geldi

Giriş Tarihi: 13.7.2017 21:46 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 21:50
Darbe emri Gülen'den geldi

Darbeci Albay İlhami Polat’ın eşi Suzan Polat ifadesinde, eşinin emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen'in emir verdiğini söylediğini itiraf etti.

'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Kara Harp Okulu Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

İddianamede, eski Albay İlhami Polat'ın eşinin tanık ifadeleri yer alırken, FETÖ ile ilgisi olmadığını söyleyen eski Üsteğmen Baş'ın, Eşref kod adlı ev abisi olduğu kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişimi kapsamında Kara Harp Okulu Komutanlığında (KHO) gerçekleştirdiği eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

''EMİR BÜYÜK YERDEN''
İddianamede komutanlıktaki faaliyetlerde etkin rol oynadığı değerlendirilen eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat'ın eşi Suzan Polat'ın tanık ifadeleri de yer aldı.

Suzan Polat, 15 Temmuz günü öğlen eve gittiğinde eşinin heyecanlı ve tedirgin olduğunu, ancak yaşanan olaylardan bahsetmediğini, ertesi gün sabah ise kendisini affetmesini, emrin büyük yerden olduğunu, Fetullah Gülen'in emir verdiğini söylediğini ifade etti.

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Darbe emri Gülen'den geldi
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