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DEAŞ'ın Meydan grubuna darbe!
DEAŞ'ın Meydan grubuna darbe!
Giriş Tarihi: 13.7.2017
08:32
Güncelleme Tarihi: 13.7.2017
08:33
Adana'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
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