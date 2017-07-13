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DEAŞ'ın Meydan grubuna darbe!

Giriş Tarihi: 13.7.2017 08:32 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 08:33
DEAŞ'ın Meydan grubuna darbe!

Adana'da düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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DEAŞ'ın Meydan grubuna darbe!
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