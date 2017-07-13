Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis



Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu emekli Emniyet Müdürü Ali Orhan Dinç ile avukatları katıldı. Kullandığı cep telefonunda, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin kriptolu görüşmeler yaptıkları Bylock uygulaması bulunan Dinç, terör örgütü üyesi olması suçlamasını kabul etmedi ve tahliyesiyle birlikte beraatini talep etti. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Dinç'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ali Orhan Dinç'in, İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptığı dönemde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını, verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği iddia edilmişti.

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