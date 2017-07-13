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Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 16:51
Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan emekli Emniyet Müdürü Ali Orhan Dinç, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu emekli Emniyet Müdürü Ali Orhan Dinç ile avukatları katıldı. Kullandığı cep telefonunda, FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin kriptolu görüşmeler yaptıkları Bylock uygulaması bulunan Dinç, terör örgütü üyesi olması suçlamasını kabul etmedi ve tahliyesiyle birlikte beraatini talep etti. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Dinç'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Ali Orhan Dinç'in, İstihbarat Şube Müdürlüğü yaptığı dönemde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamanı yitirdiği helikopter kazasını, verdiği yanlış bilgi ile manipüle ettiği iddia edilmişti.

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Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
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