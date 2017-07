Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesi demokrasi nöbeti için meydanlara çağırdı

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NE GİDEN YOLDA HER ŞEHİDİMİZE BİR SELVİ DİKİLDİ

Yarın akşam 81 ilimizde valilerimiz 15 Temmuz ve Terörle Mücadele şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize bir yemek veriyor. 15 Temmuz'da TBMM'de yapılacak özel oturumla başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yabancı basınla biraraya gelerek kendilerine anlatacağız. Biz de adı artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan köprümüzün Anadolu yakasındaki gişelerin hemen önünde bulunan tören alanına 21.15 gibi varmayı planlıyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra milletimize hitabımız olacak. Orada şehitler makamının açılışını şehit yakınları ve gazilerimizle birlikte gerçekleştireceğzi. Nakkaştepe'den o şehitler makamına gayet güzel bir yol düzenlendi. Yol güzergahının her iki tarafında selvi döşendi. Her selvi ağacı bir şehidimizi ifade ediyor. Her selvi ağacının kökünde elektronik olarak bir düzenleme yapıldı, orada şehidimizin hayat hikayesi ve aydınlatma olacak. Orada geceleri selvi ile aydınlatma bütünleşecek.

15 TEMMUZ GECESİ 00.00'DA SALALAR BAŞLAYACAK

Külliyede kılacağımız namazın ardına tam karşımızda bulunan şehitler anıtının açılışını gerçekleştireceğiz. Anıtın dört bir yanında tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet yazıyor. Tüm şehitlerimizin orada posterleri olacak. Geceleri anıtın ay dınlatması gayet güzel olacak, farklı olacak. Gerek Millet Camii'ne gelenler gerek külliyeye gelenler buradaki güzelliği görecek. Demokrasi nöbetleri 16 Temmuz Pazar günü saat 24'e kadar devam edecek. Şu anda burada 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.00'da okunan salalarla başlayıp, 16 Temmuz'da başlayacak olan demokrasi nöbetlerini ilan etmiş oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz programını anlattı