İstanbul’daki terör operasyonlarına ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İstanbul, ciddi ve sansasyonel sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kurtuldu. Bundan sonra da emniyet birimleri olarak çalışmalarımız aynı hız ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 44 kişinin yakalandığını, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ SALDIRISININ ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "4 ilde yapılan terör operasyonunda 44 kişi yakalandı" dedi.

Terör operasyonlarına ilişkin önemli bilgiler veren Şahin, "Terör örgütüne yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Biri Beşiktaş Stadyumu saldırısını organize eden sonra firar eden bir kişidir. Diğeri Vezneciler saldırısının organizasyonunda yer aldığı değerlendirilmektedir" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ HAİN SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERDEN GÖRÜNTÜLER!