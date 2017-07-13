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İstanbul’daki terör operasyonlarına ilişkin flaş açıklama

Giriş Tarihi: 13.7.2017 11:02 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 11:28
İstanbul’daki terör operasyonlarına ilişkin flaş açıklama

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan İl genelindeki terör operasyonlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı. İstanbul Valisi Şahin, "Terör operasyonlarında 44 kişi gözaltına alındı. Biri Beşiktaş Stadyumu saldırısını organize eden sonra firar eden bir kişidir. Diğeri Vezneciler saldırısının organizasyonunda yer aldığı değerlendirilmektedir." dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İstanbul, ciddi ve sansasyonel sonuçlara yol açabilecek eylemlerden kurtuldu. Bundan sonra da emniyet birimleri olarak çalışmalarımız aynı hız ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 44 kişinin yakalandığını, çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, "4 ilde yapılan terör operasyonunda 44 kişi yakalandı" dedi.

Terör operasyonlarına ilişkin önemli bilgiler veren Şahin, "Terör örgütüne yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Biri Beşiktaş Stadyumu saldırısını organize eden sonra firar eden bir kişidir. Diğeri Vezneciler saldırısının organizasyonunda yer aldığı değerlendirilmektedir" dedi.

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İstanbul’daki terör operasyonlarına ilişkin flaş açıklama
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