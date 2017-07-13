Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, dün AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca hazırlanan "15 Temmuz Milli İrade Zaferi
'nin Analizi" kitabının tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:
Aradan geçen zamana rağmen 15 Temmuz'u anlamını anlamayan gafiller var. Bunların başında ana muhalefet partisinin başındaki zat geliyor.
Sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi, böyle bir yanlışa sapması halinde, asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmeli. Böyle bir yola mı tevessül edeceksen, sokağa çıkamaz hale sen gelirsin. Sokakta aranan adaletin adı intikamdır. Onun sonu da vandallıktır.
Teröristler için 450 km yol yürüyenler acaba onların şehit ettiği masumlar ve güvenlik görevlileri için 4.5 dakikalarını ayırıp bir Fatiha veya bir Yasin okumuşlar mı?
Ortada terörist sevicilikten, iftiradan, fitne çıkarma gayretinden, sinsi niyetlerden başka bir şey yok. Bir de utanmadan yürüyüşü 15 Temmuz kıyamıyla mukayese etmeye kalkıyorlar.
Gezi olaylarında "Mesele Gezi Parkı değil arkadaş sen hala anlamadın mı" diyorlardı. Şimdi biz de "Mesele Suriye, Irak, Libya, Katar, FETÖ, PKK değil arkadaş, sen hala anlamadın mı" diyoruz.
Onlar PKK'lıları, YPG'lileri DHKPC'lileri destekleyebilir. Ama biz milletimize tek terörist kalmayana kadar mücadele edeceğimizin sözünü verdik. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısına inşa edilen Şehitler Anıtı çalışmalarını da yerinde inceledi.
'GELECEĞİMİZİ HAİNLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ'
Başbakan
Binali Yıldırım da kitabın tanıtımında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz gecesi bütün Türkiye aynı duyguda birleşti. O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar ruhumuzu nasıl bütünleştirdiyse aynı şekilde daima beraber olacağız. Ülkemizi, vatanımızı teslim etmedik. Geleceğimizi de hainlere teslim etmeyeceğiz. Yasaların verdiği en ağır cezayı günün sonunda görecekler. Bütün suçlular cezalandırılıncaya kadar bize uyku yok." Yıldırım TBMM'deki 15 Temmuz etkinliklerine bazı partilerin davet edilmemesi iddialarına ise "İstiklal Mücadelesi için davete ihtiyaç yok. Bu mücadele 7'den 70'e hepimizin temel görevidir" yanıtını verdi. Başbakan Yıldırım, Acıbadem Türk Telekom binası önünde düzenlenen anma ve mevlit programına da telekonferans sistemiyle katıldı. Yıldırım, "15 Temmuz'u ne unutacağız ne de unutturacağız. Unutturmak isteyenlere karşı gerekli mücadeleyi vereceğiz" dedi.
'O GECE TANKLAR SANA YOL AÇTI'
Cumhurbaşkanı
Erdoğan dün yabancı yatırımcılarla buluştu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "15 Temmuz gecesinde havalimanından kaçıp giden bir muhalefetin başı var. Artık bütün belgeler ortaya çıkmaya başladı. 'Kontrollü darbe' diyor. Havalimanından kaçacaksın, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kontrollü darbeyi izleyeceksin, öbür taraftan da kalkıp, "Darbe olduğu zaman tankların önüne ilk defa ben çıkarım" diyeceksin. Orada iki tank vardı, seni uğurladılar. Nasıl tankların önüne çıkmak bu. Tam aksine oradan kaçıp gittin ve tanklar da dostlarının geldiğini görünce sana yolları açtı. FETÖ davaları şekillenmeye başladı. PKK ile mücadelede de önemli bir mesafe aldık. Çok sınırlı bir alanda uyguluyor olsak da OHAL'in çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkması mümkündür."