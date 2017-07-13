Son dakika: 44 FETÖ'cü hain için istenen ceza belli oldu

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine katıldıkları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklu bulunan, eski Tuğgeneral Gönültaş, o dönem tabur komutanı olarak görev yapan eski subaylar Ertuğrul Gökbulut, Evren Karagülle ve Uğur Ergüven'in aralarında olduğu 44 askeri personel hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANAMEDE ÇARPICI DETAYLAR VAR

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından hazırlanan, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 183 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylara yer verildi.

Gönültaş'ın, darbe girişimi gecesi çok sayıda rütbeli personelin izinlerini iptal ederek 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığına çağırdığı belirtilen iddianamede, sanığın darbe girişimi öncesi örgütün sözde "Erzincan Sıkıyönetim Komutanı", eski 3. Ordu Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile irtibatlı olduğu bildirildi.

SIKIYÖNETİM DİREKTİFİNİ BİZZAT TEBLİĞ ETTİ

İddianamede, Gönültaş'ın, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı Muhabere Merkezine yazılı olarak gelen sözde "Sıkıyönetim Direktifi" isimli belgeyi okuyup inceledikten sonra makam odasına çağırdığı dönemin tabur komutanları Gökbulut, Karagülle ve Ergüven'e okuyarak tebliğ ettiği kaydedilerek, Gönültaş'ın bu kişilere, Çağlar'a bağlı hareket edeceklerini anlattığı bilgisine yer verildi.

Gönültaş'ın, "Yurtta Sulh Konseyi" isimli cunta tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ülke yönetimine el koyduğuna ilişkin duyuru metni zorla yayınlatıldığı sırada tüm personelin TRT 1'i izlemesini emrettiği aktarılan iddianamede, bunun üzerine toplanan personelin duyuru metni okunduğu sırada televizyonu seyrettiği bildirildi.

300 ASKERİ TAM TEÇHİZATLI İÇTİMA ALANINDA TOPLADI

İddianamede, Gönültaş'ın, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) ile Emniyet Muhafız Bölüğü'nün, 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığının hiçbir görevinin bulunmaması ve bu hususta hiçbir talep olmamasına rağmen bu birliklere darbe girişimi sırasında hazır olmaları emri verdiği belirtilen iddianamede, sanığın 300 civarındaki askeri, silahlı ve teçhizatlı olarak kompozit başlık giydirilmiş şekilde tugay içtima alanında toplayarak uzun süre hazır beklettiği kaydedildi.

Gönültaş'ın, ayrıca 15 Temmuz günü kendisini korumaları için rütbeli personel ile er ve erbaştan oluşan 10 kişilik tim oluşturulmasını emrettiği anlatılan iddianamede, bu emir üzerine söz konusu time silah, teçhizat ve mühimmat verilerek karargahta görevlendirildiği kaydedildi.

TALEP EDİLEN CEZALAR

İddianamede, eski 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Gönültaş'ın aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 44 askeri personel hakkında, "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olmak"tan da 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kentte daha önce darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklanan, sözde "sıkıyönetim komutanı", dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" ve örgütün en önemli elebaşılarından olduğu iddia edilen Yrd. Doç. Veli Karagöz, dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların da aralarında yer aldığı bir sivil ile 21 askeri personel hakkında dava açılmıştı.

Her iki davanın görülmesine Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.