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... 'li Konca'nın cezası kesinleşti

AA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 13:53 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 13:55
Son dakika... HDP'li Konca'nın cezası kesinleşti

... Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Siirt Milletvekili 'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu

Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Konca'nın itirazını değerlendirdi.

Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydederek, verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA...

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline itiraza ilişkin ise tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, itirazı reddetti.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada Konca, 2,5 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

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Son dakika... HDP'li Konca'nın cezası kesinleşti
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