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: 'da hava destekli büyük operasyon

DHA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 07:19
Son dakika: İstanbul'da hava destekli büyük operasyon

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir çok ilçede operasyon düzenledi. Operasyona, havadan polis helikopteri destek verdi.

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04:30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik birçok ilçede operasyon düzenledi.

Operasyona, özel harekat polisleri, havadan da polis helikopteri destek verdi.

Operasyon kapsamında özel harekat polisleri ile birlikte Yakuplu Mahallesi 52. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki bir daireye baskın düzenleyen polis ekipleri dairede aramalar yaptı.

Aramalar sırasında bazı özel harekat polislerinin de sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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Son dakika: İstanbul'da hava destekli büyük operasyon
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