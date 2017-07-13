Son dakika: İstanbul'da hava destekli büyük operasyon

Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04:30 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik birçok ilçede operasyon düzenledi.

Operasyona, özel harekat polisleri, havadan da polis helikopteri destek verdi.

Operasyon kapsamında özel harekat polisleri ile birlikte Yakuplu Mahallesi 52. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki bir daireye baskın düzenleyen polis ekipleri dairede aramalar yaptı.

Aramalar sırasında bazı özel harekat polislerinin de sokak başlarında önlem aldığı görüldü. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.