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AA

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Giriş Tarihi: 13.7.2017 19:46 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 19:47
Tunceli'de çatışma!

'de terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan da 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte, saat 16.20 sıralarında, İl Jandarma Komutanlığı timlerince terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtildi.

Çıkan da 2 askerin hayati tehlike yaratmayacak şekilde yaralandığı aktarılan açıklamada, askerlerin gerekli tedavinin yapılması için bölgeden helikopter ile alınarak Elazığ'a gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarıldı.

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Tunceli'de çatışma!
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