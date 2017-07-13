Uluslararası öğrenciler 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı

Gana, Gürcistan, Suriye, Yemen ve Hindistan'dan Türkiye'ye eğitim almak için gelen uluslararası öğrenciler, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını anlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" ile üniversitelerin çeşitli bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını ve görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim gören Ganalı Abdul Hafiz Adam, 15 Temmuz gecesi Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin yabancı öğrenciler için Çanakkale'de düzenlediği kamptan geri dönüş yolunda olduklarını belirterek "Haberi aldığımızda Ankara'daki büyüklerimiz güvenli olmaması nedeniyle Ankara'ya gelmememizi söylediler ve biz sabah namazı vakti Ankara'ya 100 kilometre mesafeye geldik." dedi.

Adam, "Büyüklerimiz Gana'da da darbelerin yaşandığını ve cumhurbaşkanlarının kaçırılıp hatta öldürüldüğünü anlatırlardı. Bu yüzden ilk sorduğum soru Cumhurbaşkanı'nın sağlığıydı." ifadesini kullandı.

Hafiz Adam, Türk halkının o gün kahramanlık gösterdiğini söyleyen "Herkesin sokağa çıkış nedeni farklı da olsa sonuçta herkes vatan ve millet sevgisinden dolayı sokaklara döküldü. Türklerin vatan sevgisi Türkleri bir araya getirecek en büyük bağdır. Başka bir ülkede insanlar sokağa çıkmazdı." ifadelerini kullandı.

"Vatan birliği ve halk birliğinin ne olduğunu o gece gördüm"

Gazi Üniversitesinde finans alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Suriyeli Ali Alshagel, o gece yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

"O gece önemli bir şey öğrendim. Vatan birliği ve halk birliğinin ne olduğunu o gece gördüm. Söylediğim gibi, gerçekten yaşanılmaz bir geceydi çünkü ben Halep'ten geliyorum, orada daha kötüsünü gördüm, uçak, bomba ve kurşunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum, bu yüzden o gece çok korktum. Savaş, darbe ve darbeci istemiyorum, seçim var, sandık var, hürriyet var, demokrasi var, onlara gidin ama uçağı, kurşunu, silahı bırakın Allah aşkına."

"Gerçekten Türkler vatanını seviyor"

Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan Yemenli Anas Alhajri, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

"O gece Türkiye için korktuk ve çok üzüldük. Türkiye ikinci vatanım oldu çünkü burada okuyorum, burada yaşıyorum ve Türk arkadaşlarım var. Darbeden sonra dışarıya çıktık ama korkarak çünkü her an saldırı olabilir diye düşündük. Türk halkı bence o gece en iyisini yaptı çünkü çıkmasaydı ne olacağını bilemezdik, çıktılar ve darbeye hayır dediler. Televizyonda, İstanbul'da bir adam gördüm, simit satıyordu ve arkasında 'simit sattık, vatanı satmadık' yazıyordu. Gerçekten Türkler vatanını seviyor."

"Bu millet her zaman uyanıktır"

Hacettepe Üniversitesi Türkoloji bölümünde okuyan Hindistanlı Quabiz Muhammed, 15 Temmuz gecesi kütüphaneden çıktığını ve eve geldiğinde arkadaşlarından darbe girişimini duyduğunu ifade etti.

"Darbe" kelimesini ilk defa o gece duyduğunu kaydeden Muhammed, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer Hindistanlı arkadaşlarımla demokrasi mitinglerine katıldık. Bir ülke için darbe üzücü bir şeydir. İnsan olarak böyle bir şeyi sevmeyiz çünkü barışı seven insanlarız ve aynı zamanda da Müslümanız. Bizim dinimiz barıştır, o yüzden savaş, cinayet, şiddet gibi şeyler yoktur. 15 Temmuz'da, aslında Türkiye dünyaya çok güzel bir mesaj verdi. Türk tarihine baktığımızda Selçuklu, Osmanlı ve Atatürk zamanında bu ülke hep hak için savaştı. Dünya belli bir dönem belki 'Türkiye uyumuştur ya da gaflettedir' diye algıladı ama 15 Temmuz gecesi dünyaya böyle bir mesaj verdi; bu ülke ister yüz sene geçsin, ister bin sene geçsin, bu millet her zaman uyanıktır."

Ankara Üniversitesinde Tarih bölümünde doktora eğitimi gören Gürcistanlı Tamar Beridze de darbe girişimini kendi ülkesinde televizyonda haberlerden öğrendiğini belirterek, "O anda darbeyi sanki kendi ülkemde olmuş gibi hissettim, o yüzden hemen giyinip Türkiye'ye gelmek istedim." dedi