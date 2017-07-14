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'ın öldürülmesinde flaş gelişme!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 18:13 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 18:38
Orhan Mercan'ın öldürülmesinde flaş gelişme!

İlçe Başkanı Yardımcısı 'ın öldürülmesi olayının asıl faili olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Detaylar birazdan...
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Orhan Mercan'ın öldürülmesinde flaş gelişme!
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