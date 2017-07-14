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Orhan Mercan'ın öldürülmesinde flaş gelişme!
Orhan Mercan
'ın öldürülmesinde flaş gelişme!
DHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2017
18:13
Güncelleme Tarihi: 14.7.2017
18:38
Ak Parti
Lice
İlçe Başkanı Yardımcısı
Orhan Mercan
'ın öldürülmesi olayının asıl faili olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Detaylar birazdan...
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