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Beştepe Millet Camisinde si okundu

Giriş Tarihi: 14.7.2017 13:37 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 14:02
Beştepe Millet Camisinde 15 Temmuz hutbesi okundu
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Beştepe Millet Camisi'nde "Salaların Şahit Olduğu Direniş " başlıklı irad etti.
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Beştepe Millet Camisinde 15 Temmuz hutbesi okundu
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