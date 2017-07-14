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Beştepe Millet Camisinde 15 Temmuz hutbesi okundu
Beştepe Millet Camisinde
15 Temmuz
hutbe
si okundu
Giriş Tarihi: 14.7.2017
13:37
Güncelleme Tarihi: 14.7.2017
14:02
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Beştepe Millet Camisi'nde "Salaların Şahit Olduğu Direniş
15 Temmuz
" başlıklı
hutbe
irad etti.
BUGÜN NELER OLDU
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Beştepe Millet Camisinde 15 Temmuz hutbesi okundu
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