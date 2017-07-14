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Çorlu’da 5 kişiye FETÖ gözaltısı

İHA

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Giriş Tarihi: 14.7.2017 17:37
Çorlu’da 5 kişiye FETÖ gözaltısı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi 5 kişi, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçlaması ile hakkında gözaltı kararı verilen S.A., M.A., A.A, H.Y. ve N.G. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Önerler Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılıkta alınan ifadesinin ardından, S.A. ve N.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.Y. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Çorlu’da 5 kişiye FETÖ gözaltısı
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