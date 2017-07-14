Çorlu’da 5 kişiye FETÖ gözaltısı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçlaması ile hakkında gözaltı kararı verilen S.A., M.A., A.A, H.Y. ve N.G. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Önerler Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen
şüphelilerden A.A., savcılıkta alınan ifadesinin ardından, S.A. ve N.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.Y. ve M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.