Demokrasi şehitleri için 10 bin fidan

Ankara karayolu üzerinde oluşturulan sahada 15 Temmuz Şehitleri anısına yaklaşık 10 bin çam fidanı Sivas Valisi Davut Gül'ün katılımı ile toprakla buluşturuldu. Vali Davut Gül fidan dikimi sonrası yaptığı açıklama da, "Bu yıl şehitlerimizin anısına dört tane ormanlık oluşturuldu. Belediyenin yaptığı, iki tane Orman İşletme Müdürlüğünün yaptığı, yarında Ticaret Odasının yapacağı ile toplamda 4 tane ormanlık oluşturuluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yoldan gelip geçtikçe şehitlerimiz hatırlanır" dedi.

Orman İşletme Müdürü Sefa Duman demokrasi şehitlerini unutturmamak adına böyle bir hatıra ormanı oluşturduklarını belirterek, "Burası yaklaşık 10 hektar, 100 dönüm bir alan. Şehitlik alanına 10 bin tane fidan dikmiş bulunmaktayız. İnşallah bu fidanlar sürekli burada kalacak. Ve şehitlerimizi unutturmayacağız. Şehitlerimiz için yine tavra deresinde 5 bin fidan dikimi de yine orada yaptık" dedi.