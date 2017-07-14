FETÖ üyeleri "dingtone" üzerinden de haberleşmiş!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"ta örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin geliriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 14'ü firari, 12'si tutuklu 47 sanık hakkında iddianame hazırlayarak Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianamede, kayyum atandıktan sonra kapanan Bank Asya "müşteki'' sıfatıyla, aralarında restoran sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Ahmet Çelik ve Vedat Köprücü'nün de bulunduğu 47 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.



Sanıklar Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Bekir Çelik, Uğur Akkoç ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahte pasaportla Bulgaristan'a giden daha sonra Türkiye'ye teslim edilen Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, sanıklar Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör, Vedat Köprücü, Aziz Özdemir, Faik Toklucu, Salih Aydın ve Uğur Akkoç'un ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'', ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet'' suçlarından 22,5 yıldan 37'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet'' suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istenen iddianamede, sanıklar Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçundan 10,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talebinde bulunuldu.

İddianamede, 17 sanığın "örgüt propagandası yapmak suçundan'' 7,5 yıl, aralarında firari sanıklar Ali Çelik, Ahmet Çelik, Vedat Köprücü, Mehmet Barut ve Ömer Barut'un da bulunduğu 7 sanığın da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, ayrıca 2 sanık hakkında "etkin pişmanlık'' hükümleri uygulanması istendi.

DİJİTAL İNCELEMELERDEN "DİNGTONE" İSİMLİ PROGRAM ÇIKTI

İddianamede, soruşturma kapsamında yapılan dijital materyallerin incelemelerinde şüpheli Bekir Çelik'in telefonunda sadece ID ile kayıt yapabilen, isimlerin gizli olduğu, ByLock benzeri "dingtone" isimli bir mesajlaşma ve haberleşme programının yüklü olduğunun tespit edildiği belirtildi.

O dönem itibariyle devlet memuru olan şüphelinin neden gizli bir programa gereksinim duyduğu konusunun manidar olduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sonuç itibarıyla şüpheli her ne kadar savunmasında kabul etmemiş ise de aleyhine olan örgüte finans sağladığına dair birçok eyleminin olması, örgütün mali açıdan kamudaki temsilcisi konumunda olduğu, onun için mütevelli heyetlerinde kararlar alındığı, telefon kayıtlarının incelenmesinde 15 Temmuz hain darbe girişiminden haberinin olduğunun anlaşıldığı, girişim başarısız olunca üzüntülerini yazdığı, zaten hemen akabinde yurt dışına sahte pasaportla çıkış yaptıktan sonra iade edildiği, örgütün gizli haberleşme ve mesajlaşma programlarını (ByLock ve dingtone) kullandığı, örgüt adına eylemlerde bulunduğu ve müsnet suçları işlediği hususunda hiçbir tereddüt bulunmamaktadır."