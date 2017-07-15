Erdoğan'ı gören FETÖ'cü yazar şoke olmuştu!

15 Temmuz darbe girişimi gecesi internet üzerinden canlı yayın yapan STV eski muhabiri Şemsettin Efe ve Zaman Gazetesi eski yazarı Kerim Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı darbeye karşı koymaya çağıran konuşmasını duyunca şoke oluyorlar. Açıklamalarından darbenin mutlak suretle başarılı olmasını beklediği belli olan Kerim Balcı, Erdoğan'ın halkı sokağa davet ettiğini öğrendikten sonra, "bu bizzat Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinden falan gelen bir şey mi?" diye program sunucusu Efe'nden teyit istiyor. Bir süre sessiz kalan Balcı ardından skandal açıklamalar yapıyor.

Erdoğan'ı gören FETÖ'cü yazar şoke oldu!

"BİZİM HALKIMIZ YERDE YATMAYI BİLMEZ"



Erdoğan'ın halkı sokağa çağırmasının vahim hata olduğunu kaydeden, teröristbaşı Fetullah Gülen'in kalemlerinden Balcı darbeyi püskürten halkı da, "bizim halkımız bırakın G3 kurşununa karşı durmayı, yerde yatmayı bilmez. Askerliklerini ücretli yaptılar" sözleri ile de küçük görüyor. Erdoğan'ın direnmek yerine cuntacı askerler ile "pazarlık" yapması gerektiğini vurgulayan yani teslim olmasını isteyen Balcı, "Cumhurbaşkanının söylemlerinin ve söylediklerini herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Zaten akli melekelerinin koruyacak bir durumda olduğunu zannetmiyorum" diyor.