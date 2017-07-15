İznik Gölü'nün ortasında Türk bayrağı açıldı!

Orhangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla İznik Gölü'nde feribot gezisi düzenledi.

Feribot ilerlerken Orhangazi Belediyesi ile Mavi Keyif Dalış ve Cankurtaran Kulübü dalgıçları gölün ortasında Türk bayrağı açtı. Dalgıçların bayrakla gölün derinliklerine inip yüzeye çıkması geziye katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hem şehitleri yad etmek hem de 15 Temmuz gecesindeki kahramanlıkları hatırlamak için etkinlikler düzenlendiklerini bildirdi.

Feribot gezisi sırasında bu tür bir etkinlik planlayarak yaptıklarını anlatan Çağlayan, şöyle konuştu.

"Buradaki amaç, o gün 15 Temmuz gecesi bütün ülkedeki, Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine, bayrağına sahip çıkma duygusunun bugün de hala var olduğunu, bütün kurumlarımızın, vatandaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın hala o ruhla canlı durduklarının bir temsili olsun istiyoruz. Orada bu duruşu hala sergilediğimizi ve hala var olduğumuzu sergilemek istiyoruz. Hedefimiz 15 Temmuz ruhunu her zaman zinde tutmak, hafızalarda taze tutmak. Bu ruhu asla unutturmayacağız."