Şehit ailesinin acısı hiç dinmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen özel harekat polisi Aytekin Kuru'nun Adana'da yaşayan ailesinin acısı hiç dinmiyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşıilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit düşen Aytekin Kuru'nun (43) Kozan ilçesine bağlı Pekmezci köyünde yaşayan babası Süleyman ve annesi Esma Kuru, günde iki defa oğullarının köy mezarlığındaki kabrini ziyaret ediyor.

Oğlunun mezarındaki fotoğrafını öpen anne Esma Kuru, "Acım hiç dinmiyor. Çok özlüyorum oğlumu." diye gözyaşı döküyor.

Anne Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri polis olmak isteyen şehit oğlunun mesleğini hep çok sevdiğini anlattı.

Oğlu her an çıkıp gelecekmiş gibi hissettiğini belirten anne Kuru, şöyle konuştu:

"Benim oğlum melek gibi bir çocuktu. Kimseyi incitmez, kimseyi kırmazdı. Her günüm acı, her günüm cehennem. Sanki bir yerdeymiş de gelecekmiş gibi ben onu aylarca bekledim. Mezarında o değil de başkası yatıyor gibi geliyor. Kur'an okurken bir gözüm de kapıda oluyor. 'Anne' diyecek gibi geliyor."

Esma Kuru, oğlunu şehit edenlere tepki göstererek, "O Fetullahçıların Allah belasını versin. Allah o Feto'nun da iki gözünü kör etsin, öldürmesin süründürsün. O bombayı atanlar çocukları anasız babasız bıraktılar. Şurada kardeş kardeş yaşamak varken bu kötülük niye?" ifadesini kullandı.

Baba Süleyman Kuru da oğluyla şehit olmadan önce telefonla konuştuklarını aktararak, "O gece oğlumu aradım. 'Baba ben çok iyiyim 2 dakika sonra seni arayacağım' dedi. Telefonu kapattıktan sonra tekrar aradı. İyi olduğunu söyledi. Dayısıyla konuşurken uçaktan bomba atıyorlardı. Ondan sonra bir daha haber alamadık." diye konuştu.

Oğlunun mezarına her gün iki defa gittiğini vurgulayan baba Kuru, "Bu olay olmasaydı yanımıza gelecekti. 'Baba seni doktora götüreceğim' dedi ama 15 Temmuz'da şehit oldu." dedi.