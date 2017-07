TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İsmail Kahraman, açılış konuşmasını yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul da yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Özel Oturumu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın konuşmasıyla başladı.

Meclis Başkanı Kahraman'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım konuşmaya başladı.

"YEDİ DÜVELE İLAN EDİLDİ"

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda şu sözleri söyledi;

Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz bir işgal hareketine karşı milletin çıplak eliyle silahları erittiği gündür. 15 Temmuz, dünya devletlerine bir millet nasıl olur, bir vatan nasıl korunur, dersinin verildiği gündür. 15 Temmuz, milli iradenin tecelligahı bombalanırken, milli iradenin teslim alınamayacağının yedi düvele ilan edildiği gündür." dedi.

"TÜRK ORDUSU 15 TEMMUZ ÖNCESİNE GÖRE ÇOK DAHA GÜÇLÜ"

Türk ordusunun bugün 15 Temmuz öncesine göre çok daha güçlü olduğunu belirten Yıldırım, "Türk ordusu aziz milletin ordusudur." ifadelerini kullandı.Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:"EN KARANLIK GECEYİ AYDINLIK SABAHA DÖNÜŞTÜRELİ TAM BİR YIL OLDU"

Türkiye'nin en karanlık gecesini aydınlık sabaha dönüştüreli tam bir yıl oldu. Eğer burada bir araya gelebiliyorsak bunu 250 kahraman şehidimize, kahraman gazilerimize ve büyük Türk milletine borçluyuz. 15 Temmuz bu milletin, düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milyonlar, milletine, bayrağına sahip çıkmak üzere 2. kurtuluş mücadelesini başlattı. Destanların en güzelini yazdık. İstiklalin muhakkak ki bir bedeli var. Bu bedeli bir değil, binlerce kez ödedik. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan. Bu günler Türkiye'nin tarihinin utanç vesikasıdır.

Başbakan Binali Yıldırım Gazi Meclis'te konuştu

"15 TEMMUZ GECESİ DESTANLARIN EN GÜZELİ YAZILDI"

15 Temmuz gecesi destanların en güzeli yazıldı. Bir geceye 10 senelik bir mücadeleyi sığdırıp bu toprakların hür ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya haykırdı. O gece milletvekillerimiz parti kimliklerini bir kenara bıraktı hep beraber ülkemize sahip çıktı. Ölümüne milli irade nöbeti tuttu, bombaların altında Meclis'i terk etmedi. Milletim de egemenliğini düşmanlara bırakmayıp o gece Meclis'ine ölümüne sahip çıktı. 15 Temmuz'un her yıl dönümünde de aynı ruhla bu çatı altında buluşulmalıdır. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler, 2016'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini mi sandı?

"CANİLER HAK ETTİKLERİ EN AĞIR CEZAYI HUKUK İÇERİSİNDE MUTLAKA ALACAK"

Darbe girişiminde bulunanların hak ettiği cezayı alacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Şunu unutmayın ki siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Siz kelepçeler vurdukça biz daha çok kenetleneceğiz. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız. Çanakkale'deki kahraman 15'lilerin torunları, 15 Temmuz'da dedelerine ne kadar da layık oldular. Anadolu topraklarına nasıl da layık oldular. Bu millet, o gece Türk olmayı onur; Müslümanlığı gurur sayarım. Bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrak altında saf tutarım' diyen Gazi Mustafa Kemal'in vasiyetine uygun, kendine yakışanı yapmıştır. Bu devlet şimdi de 'Her şeyi affedin ama vatanınıza ihanet edenleri asla affetmeyin' diyen Hz. Ali'nin vasiyetini yerine getiriyor. Bu caniler, hak ettikleri en ağır cezayı hukuk içerisinde mutlaka alacaktır" diye konuştu.

"FETÖ'NÜN AĞZIYLA KONUŞANLAR ANCAK KONTROLLÜ RUHLARLA BİR ARADA OLABİLİR"

Türk ordusunun 15 Temmuz öncesine göre, çok daha güçlü olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti, milletiyle devletiyle ordusuyla bir bütündür. Bu gerçeğe rağmen bir ayrılık rüyasıyla yanıp, tutuşanların hizmet ettiği karanlık çevreler, bir kez daha bu milletin sağduyusuyla kaybolmuştur. Türk ordusu, bugün 15 Temmuz öncesine göre, çok daha güçlüdür. Türk ordusu, aziz milletin ordusudur. Unutulmasın ki Türkiye her inançtan her mezhepten her kültürden oluşan bir devlettir. 15 yılda gelecek nesillere ekonomisiyle özgürlük ve demokrasisiyle dev hizmet ve eserleriyle büyüyen bir Türkiye'yi bırakmamıza hiçbir güç mani olamayacaktır. FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar, 15Temmuz ruhunu hissedemeyenler, Yenikapı ruhuna layık olamayanlar ancak kontrollü ruhlarla bir arada olabilir"

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ: 15 TEMMUZ'A KONTROLLÜ DARBE DEMEK AKLIN İNKARIDIR

Gazi Meclis TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşan MHP lideri Bahçeli, "15 Temmuz FETÖ hain saldırısına korkusuzca direnen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. İşgalcilerin karşısına dikilen gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. Şüphe yok ki Türk milleti tarih boyunca nice badirelerin üstesinden gelmeyi başarmıştır" dedi. Bahçeli konuşmasında şunları kaydetti: 15 Temmuz bir darbe teşebbüsüdür. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek her şeyden aklın inkarı, yalın gerçeklerin imhasıdır. 15 Temmuz'da çatısı altında bulunmaktan onur duyduğumuz TBMM defalarca bombalanmıştır. Bir avuç yılan milletimize ateş saçmıştır. Tarih sayfalarını karıştırdığınız örneğine neredeyse hiç yaklaşmayacak alçaklık 15 Temmuz gecesinde yaşanmıştır.

"BÜTÜN MECLİS, SÜTÇÜ İMAM'DI, NENE HATUN'DU"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi, darbe girişimi sırasında Meclisi açtığını ve Genel Kurulu topladığını anımsatarak, "Topyekun, bütün hepimiz, bütün Meclis Sütçü İmam'dı, Nene Hatun'du" dedi.

Bahçeli: "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek aklın inkarıdır"

KILIÇDAROĞLU, BÖYLE BİR GÜNDE BİLE "KONTROLLÜ DARBE" İFTİRASINI TEKRARLADI

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı oturumda kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden defalarca açıklanan konuları 15 Temmuz'un karanlıkta kalan maddeleri gibi sıraları ve yine kontrollü darbe imasından bulundu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek aklın inkarıdır" dedi.

FETÖ'ye adalet yürüyüşü nedeniyle eleştirilere hedef olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz sabahı kahvesi ve terliğiyle bir evin salonunda TV izlerken çekilmiş fotoğrafları nedeniyle sosyal medyada geçtiğimiz haftanın konusu olmuştu.

15 Temmuz şehitlerinin anıldığı oturumda kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluMeclis kürsüsünden defalarca açıklanan konuları 15 Temmuz'un karanlıkta kalan maddeleri gibi sıraları ve yine kontrollü darbe imasından bulundu. Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye çıkan MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'na sert tepki göstererek "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek aklın inkarıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU ANMA TÖRENİNE KATILMAYACAK

Öte yandan CHP'den yapılan açıklamada Meclis'te gece yapılacak anma etkinliğine Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağı duyuruldu.

