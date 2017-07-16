Türkiye'nin en iyi haber sitesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı

Giriş Tarihi: 16.7.2017 07:53 Güncelleme Tarihi: 16.7.2017 07:54
Ayrıntılar geliyor...
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz