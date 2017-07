Şehitler makamında

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin en karanlık gecesinin üzerinden bir yıl geçti. Geçen yıl 15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan hainlere karşı kazanılan demokrasi zaferinin dün birinci yıldönümüydü. Adını demokrasi kahramanlarından alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'nde inşa edilen " Şehitler Makamı " demokrasi şehitlerine şükran ve minnet duyan binlerce insanın akınına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, tören alanına yürüyerek geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Tansu Çiller ve bakanların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz dua etti. 15 Temmuz'da yaşananları gösteren bir belgesel yayımlandı. Alana kurulan platformdaki dev ekrandan şehitlerin fotoğrafları yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım törende bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması 81 ilde de canlı yayında izlendi. Demokrasi şehitlerinin tek tek adları okunduğunda vatandaşler hep birlikte "Burada" diye bağırdı. Her şehit için lazerle gökyüzüne saygı ışıkları yansıtıldı.Mobil operatörlerden abonelere her arama öncesi Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanınız olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerime sıhhat ve afiyet diliyorum" şeklindeki mesajı dinletildi.Saatler 00.13'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan demokrasi nöbeti çağrısında bulundu, daha sonra da "Şehitler Makamı"nı açtı. Türkiye genelinde demokrasi nöbetleri tutuldu, 90 bin camide salalar okundu.Anma programı kapsamında İstanbul'da dün 12.00'de ilk olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı. Anadolu yakasında Altunizade, Çengelköy ve Kısıklı'da toplanan gruplar, E5'te buluşarak köprüye doğru yürüdü. Avrupa yakasında Beşiktaş'ta toplanan gruplar ise vapurla Üsküdar'a geçti. Grupların vapurda getirdiği tekbir sesleri İstanbul Boğazı'nda yankılandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen gruplar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Allah-u Ekber" ve "Her şey vatan için" sloganları attı.Köprüde terör örgütü FETÖ, Avrupa ülkeleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi. "Adalet burada Kılıçdaroğlu nerede" ve "İdam isteriz" sloganları atan bir grup, FETÖ aleyhine "Kudurmuş köpekler" diye bağırdı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve firari eski cumhuriyet savcısı Zekeriya Öz'ün fotoğraflarının bulunduğu temsili tabut taşındı. Gülen'in fotoğrafının konulduğu bir kukla temsili olarak idam edildi.İstanbul genelinde 25 bin polis görev yaptı.Nakkaştepe'deyol açılarak yaklaşık 11 dönümlük arazide şehitler için yapılan anıta 250 selvi 250 gül dikildi. Kubbe, kainatı ve sonsuzluğu sembolize ediyor. Abide beş kollu yıldıza atıfla, Türk üçgenlerinden oluşuyor ve beşgen bir plana oturuyor. Beşgenden üretilen 130 metrekarelik geodezik bir kubbeye sahip. 5 köşesinde, 5 adet kemer var. 250 şehidin isimlerinin yazılı olduğu kitabe nişleri bulunuyor.Milli Birlik günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılmak isteyen yüzbinlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla köprüye çıkan tüm yolları kırmızıya bürüdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Şehitler Makamı'nın açılışını yaptı, dua etti. Açılış törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldıTörendeyüzlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafından oluşan maske takan çocuklar vardı. Nisa Nur(9) Zeynep (5) ve Ecrin(6) "O bizim reisimiz. Biz onu çok seviyoruz. O olmasa vatanımız kurtulmazdı" dedi. Anne Nurgül Gülşen "Çocuklar hainlerden korktu ama başımızda Erdoğan olunca hiçbir şeyden korkmamayı öğrendiler" diye konuştu. Sultangazi'den 3 yaşındaki çocuğuyla gelen Arzu Tunç, "Şehitlerimiz için geldik. Rahat uyusunlar. Vatan bize emanet" dedi.