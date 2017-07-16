Sırbistan'daki FETÖ'cüler camide olay çıkardı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Bayraklı Camii'nde 15 Temmuz darbe girişimini eleştirip Türkiye için dua eden imam Sead Nasufoviç, camide bulunan FETÖ'cülerin tepkisine maruz kaldı. İmama tepki gösteren şahıslar cemaat tarafından camiden dışarı çıkarıldı

Hutbede vaaz veren imam Nasufovic, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili terör örgütü FETÖ aleyhindeki hutbesini okurken camiye gelen bazı şahıslar tepki gösterdi.

İMAMA KAFİR DEDİLER

Grubun 'Allah belanızı versin. Siyaset yapıyorsun, kafirsin' dediği belirtiliyor.

Gruba tepki gösteren cemaat ise slogan atan kişileri dışarı çıkardı.

Sırbistan'da FETÖ'cü hainler cami bastı!

İŞTE OKUNAN HUTBE

Sırbistan İslam Birliği'nin Cuma Hutbesi'nde şu ifadeler yer aldı:

"Muhterem Müminler, bundan tam 1 sene önce 15 Temmuz 2016 da Türk halkı FETÖ terör örgütünce düzenlenen darbeye şahitlik etti. Bu darbe Türk halkının direnişi sayesinde başarısız oldu. Ama 250 den fazla kardeşimiz orada şehit edildi; 2000'den fazla kişi de yaralandı. Bu hain terör örgütünün saldırısını kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet diliyor ve Sırbistan İslam Birliği Riyaseti olarak Türkiye'nin ve demokrasinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz."