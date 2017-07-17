48 saat doldu! Nişanyan resmen firari

48 saat yasal süre içinde kuruma teslim olmayan Nişanyan'ın dün sabah 09.00'dan itibaren firari sayıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Nişanyan, teslim olması gereken cuma günü Twitter'daki profil fotoğrafına uçan beyaz bir kuş koymuş ve "Kuş uçtu" mesajını paylaşmıştı.

BENİ ŞİMDİDEN FİRARİ KABUL EDEBİLİRLER

Yurtdışına kaçmış olabileceği değerlendirilen Nişanyan'a telefonla ulaşan Hürriyet gazetesine Nişanyan, yurtdışı ya da yurtiçinde bulunup bulunmadığı ile ilgili soruları yorumsuz bırakmış, "Yurtdışında da olabilirim yurtiçinde de. Ya da gidebilirim de. 48 saat beklemeye gerek yok beni şimdiden firari kabul edebilirler" demişti.